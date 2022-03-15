Запаса воды в Чернореченском водохранилище хватит на два года

Водохранилище, обеспечивающее Севастополь, заполнено практически полностью, и этих запасов городу хватит и на 2022-й, и на 2023-й год, сообщили ТАСС в департаменте городского хозяйства.

Водохранилище, обеспечивающее Севастополь, заполнено практически полностью, и этих запасов городу хватит и на 2022-й, и на 2023-й год, сообщили ТАСС в департаменте городского хозяйства.

«[Состояние водохранилища] гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — сказали в департаменте.

По данным городских властей, в настоящее время в Чернореченском водохранилище накоплено 60,857 тысяч куб.м при максимальном объеме 64,2 млн куб.м.

В 2020-2021 годах некоторые районы Крымского полуострова столкнулись с дефицитом воды, в том числе к критически низким отметкам приблизилось водохранилище Севастополя. Справиться с ситуацией в этот раз удалось благодаря экстренному строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим в Крыму прошлым летом.