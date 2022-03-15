Стартовал прием заявок на фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки-2022»

Управление Федеральной службы судебных приставов по Севастополю в конце марта будет проводить первый региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2022».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Севастополю в конце марта будет проводить первый региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2022».

Конкурс проводится в рамках государственных программ патриотического воспитания с 2007 года не только для детей работников ФССП России, но и детей служащих иных государственных органов, воспитанников детских домов, школ-интернатов и несовершеннолетних. Его цель — знакомство с культурой, историей и географией нашей многонациональной страны, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами.

Фестиваль-конкурс проходит в четыре этапа (региональный, заочный, очный и финал) по трем номинациям: исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах), хореография (народные, классические, современные танцы), вокал (народное, классическое, эстрадное пение).

Участники распределены по двум возрастным группам: первая — от 7 до 12 лет, вторая — от 13 до 18 лет.

Положение о фестивале размещено на интернет-сайте УФССП России по Севастополю в разделе «Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» в 2022 году (http://r92.fssp.gov.ru/2370010/).

Желающим принять участие необходимо до 21 марта представить заявку, резюме, а также качественные видеоматериалы выступлений по адресу: ул.Правды, 10, каб.210 или на электронную почту: okr@r92.fssp.gov.ru.