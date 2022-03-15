Собачий приют обещают построить до конца года

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, работа по организации приюта для бездомных собак идет активно.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, работа по организации приюта для бездомных собак идет активно.

Таким образом он ответил 14 февраля на вопрос «Севастопольской газеты» о проблеме, решение которой затянулось.

По его словам, в очередной раз проводятся процедуры отбора юридических лиц, которые могут участвовать в этом процессе.

— В течение года мы должны решить этот вопрос, у нас есть на этот счет поручение губернатора. Сейчас будем приобретать транспортные средства, которые позволят нам комфортно для животных перемещать их.

Е.Горлов также сказал, что в техзадании для собачьего приюта запланирована организация ветеринарной службы, в том числе проведение операционных мероприятий.

— Эта работа сейчас основывается на работе нашего предприятия «Парки и скверы», — уточнил Е.Горлов.