Промышленные предприятия в числе и самых прибыльных, и самых убыточных

Крымстат представил отчет о финансовых результатах деятельности крупных и средних предприятий Севастополя за 2021 год.

Крымстат представил отчет о финансовых результатах деятельности крупных и средних предприятий Севастополя за 2021 год.

В прошлом году 64,8% предприятий города сработали с прибылью. Общая ее сумма составила 4,49 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом прибыль увеличилась на 59%.

Основная доля прибыли была сформирована предприятиями промышленности (44,6%), в том числе: в обрабатывающих производствах (25,4%), в сфере оптовой и розничной торговли; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (21,1%), агентствами недвижимости (12,6%).

С убытком период завершили 35,2% предприятий. Сумма допущенных убытков уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 19,7% и составила 2,56 млрд рублей. Их основная доля была сформирована предприятиями сферы строительства (42,0%) и промышленности (26,6%).