Приглашают пройти обследования органов дыхания

В севастопольском противотуберкулёеном диспансере проведут «Неделю легочного здоровья». Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза.

В севастопольском противотуберкулёеном диспансере проведут «Неделю легочного здоровья». Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза.

Каждый желающий с 21 по 25 марта может обратиться в противотуберкулезный диспансер и пройти рентгенографическое исследование, спирографию и получить консультацию взрослого и детского фтизиатра.

Направление и предварительная запись не требуются. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Противотуберкулезный диспансер принимает посетителей в будние дни с 8.00 до 18.00. Детей — до 14.00.