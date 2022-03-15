По понедельникам в школах будут проводить общие линейки

В Севастопольских школах к Дню воссоединения полуострова с Россией проводятся торжественные линейки. Традицию решено сохранить и после праздника.

В Севастопольских школах к Дню воссоединения полуострова с Россией проводятся торжественные линейки. Традицию решено сохранить и после праздника.

Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 14 марта, на линейке в школе №6.

«К великому дню воссоединения Севастополя с Россией мы возрождаем традицию торжественных линеек в школах с поднятием флагов России и Севастополя. Теперь каждый понедельник во всех школах будут проходить короткие линейки с выносом или поднятием флагов. В Севастополе славные патриотические традиции, и еженедельная общешкольная линейка даст этим традициям дополнительный импульс», — объявил М.Развожаев.

С 1 марта стартовал марафон «Русская весна в Севастополе». В его рамках проходят уроки «Герои нашего времени», эстафета песен «Тебе мой город, посвящаю...», уроки истории «Моя страна». Школьники участвуют в акции «Окна Русской весны» и в региональном флешмобе «Вместе навсегда», 17 марта пройдет Всероссийский урок «Русская Весна» и другие мероприятия, сообщила пресс-служба правительства города.

Мешают учебному процессу

Ради проведения еженедельных школьных торжественных линеек и множества других мероприятий придется поступиться утвержденным учебным планом. Такое мнение высказал директор Севастопольской гимназии №1 им.А.С.Пушкина Виктор Оганесян в письме, адресованном директору департамента образования города Ларисе Сулиме.

Как указал В.Оганесян, все эти мероприятия планируется проводить в учебное время, изменяя утвержденные и заранее составленные учебные планы и, тем самым, снижая качество учебного процесса.

«Умерьте свой комсомольский пыл, смените менторский тон на диалог с людьми, обопритесь на богатый опыт и традиции учителей, воспитателей, директоров школ Севастополя, тогда может быть, что-нибудь и получится», — обратился В.Оганесян к назначенной в январе 2022 года чиновнице, не соизволившей за два месяца даже встретиться с директорами городских школ.

«Нам не надо объяснять, что такое «Русская весна». Мы ее приближали, мы ее творили», — написал В.Оганесян, подчеркнув, что делалось это по зову сердца, а не для показухи.

Уроки мужества не рекомендованы

Сообщение, размещенное в соцсети руководителем Народного музея обороны Севастополя 1941-1942 г.г. – 11-я Береговая батарея Владимиром Семеновым, из того же ряда. Он удивлен, что руководитель департамента образования рекомендовала директорам школ отказаться от посещения музейной экспозиции «Героическая оборона Севастополя 1941-42 гг» на батарее, где для учеников с 2012 года проводятся «Уроки мужества».

Справка

Гимназия №1 традиционно имеет высокие показатели качества образования. В 2021 году она возглавила рейтинг школ Севастополя по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, и по количеству золотых медалей.