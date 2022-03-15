Опасные берега обещают принудительно обрушить

Это касается диких пляжей Северной стороны. Обвалоопасные участки на пляжах «Царское село» на Фиоленте и «Васили» в Балаклаве обрушить не получится, из-за недоступности береговой линии для техники.

Это касается диких пляжей Северной стороны. Обвалоопасные участки на пляжах «Царское село» на Фиоленте и «Васили» в Балаклаве обрушить не получится, из-за недоступности береговой линии для техники.

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя, которая состоялась 11 марта, Севприроднадзор выступил с инициативой по обеспечению безопасности пляжей, предложив провести принудительное обрушение береговых склонов.

«Это касается территорий несанкционированных, но наиболее посещаемых пляжей в северной части территории Севастополя», — написала руководитель департамента Юлия Гаврилова в социальной сети, отметив, что обильные осадки в осенне-зимний период создали угрозу развития опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) в прибрежной зоне Черного моря, связанных с оползнями и обвалами склонов, примыкающих к береговой зоне.

К основным несанкционированным и наиболее посещаемым пляжам на территории Севастополя, где возможно проведение работ по искусственному обрушению, Севприроднадзор отнес: прибрежную зону севернее и южнее от пляжа села Андреевка — почти 2,5 км оползней; левый и правый борт «Немецкой балки», участок берега в 500 м от гостиницы «Наш Парус» в сторону мыса Маргопуло.

Что касается пляжей «Царское село», «Васили», а также береговой обвалоопасной зоны в районе СТ «Парус», «Вязовой рощи» и села Орловка, то из-за недоступности к обвалоопасным и оползневым участкам (застройка береговой зоны), проведение работ по искусственному обрушению там невозможно. На данных пляжах департамент природных ресурсов и экологии Севастополя будет осуществлять плановое инженерно-геологическое обследование в рамках проведения работ по субъектовому мониторингу опасных ЭГП.