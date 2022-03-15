На улице Нефтяной вновь авария с грузовиком

У поселка Сахарная головка произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Причем движение большегрузов на этом участке дороги запрещено.

У поселка Сахарная головка произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Причем движение большегрузов на этом участке дороги запрещено.

По предварительной версии, виновник аварии — водитель 1969 года рождения, который управлял грузовым автомобилем DAF, буксировавшим полуприцеп.

«На закруглении дороги он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на препятствие (бетонные блоки), после чего столкнулся с впереди движущимся легковым автомобилем Skoda под управлением водителя 1977 года рождения, который от удара был откинут вправо. Далее грузовик продолжил движение прямо и совершил столкновение с впереди движущимся легковым автомобилем Hyundai под управлением водителя 1980 года рождения», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В результате ДТП водитель автомобиля Skoda получил телесные повреждения. Мужчину осмотрели врачи на месте происшествия, но от госпитализации он отказался.

В отношении водителя автомобиля DAF составлено пять административных материалов: за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств; за управление транспортным средством без тахографа; за отсутствие талона техосмотра; отсутствие полиса ОСАГО; повреждение дорог или других дорожных сооружений.

Сейчас по ул.Нефтяная проходит объезд из-за строительства 8-го этапа трассы «Таврида». Но он разрешен только для легкового транспорта. Некоторые водители игнорируют запрет, поэтому ДТП с грузовиками там происходят часто.