В Россию с Донбасса и Украины смогло эвакуироваться почти 250 тысяч человек

Такую цифру назвали ТАСС 14 марта в силовых структурах.

«По состоянию на утро 14 марта границу Российской Федерации из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли свыше 247 тысяч человек, среди которых почти 55 тысяч детей», — сказал собеседник агентства.

Более 215 тысяч из них прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, власти которых объявили эвакуацию 18 февраля. Еще 32 тысячи человек смогли эвакуироваться с Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Республике Крым. Среди них граждане России, Украины и других стран.

Большинство прибывших на территорию Российской Федерации не обращались за помощью в размещении, отправившись к знакомым и родственникам. Вместе с тем жителей Донбасса принимает уже 31 регион.

«На территории 31 субъекта РФ в 288 пунктах временного размещения находятся почти 19 тыс. человек, среди них 9,5 тыс. детей», — сообщили в силовых структурах.