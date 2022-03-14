В больницах устроят лечебные сады

Специальные ботанические сады, растения в которых будут цвести круглый год и помогут в лечении пациентов, разработали для больниц Севастополя, сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

Специальные ботанические сады, растения в которых будут цвести круглый год и помогут в лечении пациентов, разработали для больниц Севастополя, сообщили в пресс-службе Севастопольского государственного университета.

«Всего в рамках проекта ученые работают с более чем 300 растений, из которых в дальнейшем будут созданы терапевтические сады определенных цветовых и лечебных направлений. Растения обладают не только лечебным эффектом, но и колористическое воздействие имеет большое влияние на человека. <…> Ученые уже разработали шесть ботанических садов для городских больниц. Один из проектов — розовый сад для больницы имени Даши Севастопольской — будет презентован в ближайшее время», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что работа проведена в рамках научно-исследовательского проекта «Концепция ландшафтно-градостроительного развития территории объектов здравоохранения Севастополя». Планируется, что сады будут цвести круглый год: цветы подобраны таким образом, чтобы когда одно растение отцветает, его сменяло следующее.

«Мы подбирали [для садов] специально по цвету и аромату цветы, которые влияют на конкретные заболевания. У нас есть белый сад, есть розовый, красный, оранжевый и зеленоватый и синий сады. <…> Это связь колористического кода растений, их габитуса, высоты, грамотного сочетания: мы подбирали природные композиции, чтобы это не оказывало на человека агрессивного воздействия. Когда человек попадает в условно природную среду, созданную руками человека, он успокаивается», — приводятся в сообщении слова завкафедры «Архитектуры и дизайна» профессора Элины Красильниковой.