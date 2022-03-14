Установили лимиты «кредитных каникул»

Правительство РФ определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами» — льготного периода обслуживания.

Каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

— 300 тысяч рублей для физлиц;

— 350 тысяч рублей для ИП;

— 100 тысяч рублей по кредитным картам;

— 700 тысяч рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

— 6 млн рублей для Москвы;

— 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока;

— 3 млн рублей для остальных регионов России.

По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.