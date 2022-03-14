Программу догазификации обещают реализовать до конца года

О планах реализовать программу догазификации до конца текущего года 14 марта рассказал журналистам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

О планах реализовать программу догазификации до конца текущего года 14 марта рассказал журналистам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Речь идет о бесплатном для жителей нулевом техприсоединении, которое раньше предлагалось оплачивать самим гражданам.

— Нулевое присоединение раньше оплачивалось гражданами, теперь эти обязательства взяло на себя государство, — сказал Е.Горлов.

По его словам, это стало возможно в результате подписания соглашения о финансировании мероприятий по догазификации индивидуальных домов с ООО «Газпром межрегионгаз».

— У нас в программе 18 100 объектов, сейчас начинается активная работа с муниципальными округами. Перечень опубликован на портале Регионального оператора ГУПС «Севастопольгаз», — пояснил глава горхоза.

По его словам, в ведомстве ждут заявок от желающих участвовать в программе догазификации.

Для этого гражданам нужно представить документы, которые подтверждают ввод объекта в эксплуатацию, а также на владение земельным участком.

В случае отсутствия таковых, имущество необходимо ввести в правовое поле, зарегистрировав.

— У нас работают штабы в каждом муниципальном округе. В Верхнесадовом (ул. Севастопольская,82) штаб начинает работать на этой неделе, в Инкермане (ул.Шевкопляса, 37) — со следующей. Можно будет обратиться за консультацией и к Региональному оператору газификации, офис которого находиться по адресу улица Индустриальная, 3.

Заявку можно подать в бумажном или в электронном виде.

Е.Горлов призвал жителей принять активное участие и подавать заявки Региональному оператору.

— До конца года мы должны дать им это подключение, — сказал глава горхоза, уточнив, что на финансирование данного проекта выделено более 2 млрд рублей.