Продали не свои автомобили на сумму более 51 миллиона рублей

Два местных предпринимателя продали 27 подержанных, престижных иномарок, обманом похищенных у владельцев.

В Севастополе полиция завершила расследование мошенничеств на сумму более 51 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что два местных предпринимателя — соучредители фирмы, специализировавшейся на перепродаже подержанных автомобилей. Они обманом похищали дорогостоящие иномарки, продавали их, вырученные деньги распределяли между собой.

Противоправную деятельность обвиняемых в марте 2020 года пресекли сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю при силовой поддержке ОМОН «Беркут» Росгвардии.

Следователями следственного управления УМВД доказана причастность подозреваемых к 22 эпизодам противоправной деятельности во время которой мошенники обманным путем похитили 27 автомобилей на общую сумму более 51 млн рублей. Полиция обнаружила и изъяла 22 автомобиля, похищенных мошенническим путем, местонахождение пяти — устанавливается.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении одного из фигурантов — 42-летнего жителя Севастополя завершено, материалы с обвинительным заключением переданы в суд для принятия решения. Его соучастник — 43-летний обвиняемый объявлен в федеральный розыск, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.