Президент 17 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин 17 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин 17 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Нет, 18 марта (в День воссоединения Крыма с Россией) поездка не запланирована», — сказал Д.Песков, отвечая на вопрос ТАСС о планах Путина на этот день.

«Разумеется, День воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания… [...] Как уже неоднократно делал президент, он проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя», — уточнил Д.Песков. Представитель Кремля уточнил, что совещание «состоится накануне 18 марта, в четверг, 17-го».

По словам пресс-секретаря президента, В.Путин не примет участия в запланированном на 18 марта концерте на Поклонной горе, который будет посвящен этому событию.

При этом он сделал акцент на том, что российский лидер в связи с проведением спецоперации на Украине большую часть времени проводит в Москве, «постоянно получает информацию, доклады».