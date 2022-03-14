Отсутствие некоторых продуктов объяснили медлительностью торговых сетей и продавцов

Об этом 14 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

Об этом 14 февраля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

- Причиной отсутствия того или иного товара является не то, что его нет, а только то, что продавцы и сети не успевают выкладывать товар на полки, - пояснила Н.Скорюкова.

По ее словам, товарные запасы в торговых сетях города варьируются в зависимости от ассортимента от 10 до 40 дней, что является нормой для региона. Поставки идут в соответствии с внутренним графиком предприятий торговли.

- С 25 февраля департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка, информационно-аналитический мониторинг ценообразования на товары осуществляется в ежедневном режиме, - сообщила Н.Скорюкова.

Она же добавила, что региональные торговые сети в соответствии с заключенным меморандумом удерживают минимальную торговую наценку к отпускной цене поставщика и производителя на социально-значимые продукты.

- Нами направлено обращение в правление Союза сахаропроизводителей России о дополнительных бесперебойных поставках в розничные сети региона. Товарного запаса в городе достаточно, все идет планово, - сообщила директор департамента.

Она обратилась к горожанам с просьбой к жителям Севастополя более осознанно и рационально подходить к покупке продуктов.

- Продуктов питания и товарного запаса достаточно, дефицита товаров в городе нет, - заверила Н.Скорюкова, посоветовав по вопросам ценообразования и отсутствия ценников на прилавках обращаться в Роспотребнадзор.

По словам губернатора Михаила Развожаева, жители города сами способствуют созданию дефицита, когда покупают продукты впрок.

- Прежде всего, нельзя допустить ощущение, что где-то возник какой-то дефицит, - сказал М.Развожаев.