Мероприятия 18 марта будут не столько праздничными, сколько мобилизационными

Такой анонс дал в понедельник, 14 марта, на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Такой анонс дал в понедельник, 14 марта, на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, мероприятия будут посвящены «поддержке нашего Президента, нашей армии и всего того, что происходит сейчас, связанное с защитой нашей страны».

В честь восьмой годовщины Русской весны с 14 марта во всех образовательных учреждениях города проходят всероссийские уроки.

В сам же объявленный выходным день 18 марта откроются: фотовыставка на Константиновской батарее, состоится высадка свыше 370 саженцев на Сапун-горе, а также мотопробег мотоклуба «Ночные волки», который завершится на горе Гасфорта.

Основными же мероприятиями дня заявлены сбор на площади Нахимова гуманитарной помощи и митинг-концерт, в котором примут участие творческие коллективы города, в том числе Ансамбль песни и пляски ЧФ. Хэд-лайнерами концерта названы Олег и Родион Газмановы, а также Юлия Чичерина.

Сбор гуманитарной помощи и концерт стартуют в 14.00.