Лицензии и другие разрешительные документы продлят автоматически

Правительство РФ утвердило постановление об автоматическом продлении и упрощенном оформлении разрешительных документов в 2022 году.

Правительство РФ утвердило постановление об автоматическом продлении и упрощенном оформлении разрешительных документов в 2022 году.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощённом получении или переоформлении в 2022 году. Это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур.

Мера затронет более 120 видов разрешений в том числе в таких важных сферах деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений.

Также постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления.

Кроме того, госорганы наделяются полномочиями принимать решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

«Мы понимаем масштаб трансформации, которую предстоит пройти нашей экономике, для того чтобы стать ещё более крепкой. Базовым принципом экономического реагирования останется максимальная свобода хозяйственной деятельности внутри страны, минимизация регулирования и контроля и, конечно, поддержка бизнеса — от микропредприятий до крупнейших компаний», — отметил М.Мишустин, выступая на совещании у Президента с членами Правительства 10 марта.