Конкурс на отлов бездомных собак объявлен в очередной раз

Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Парки и скверы» снова пытается за полтора миллиона рублей найти подрядчика на оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных.

Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Парки и скверы» снова пытается за полтора миллиона рублей найти подрядчика на оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных.

Информация о тендере размещена 11 марта на сайте госзакупок.

Согласно документации, настоящий контракт вступает в действие с момента его заключения и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

При фиксированной максимальной цене контракта, в техническом задании указано, что объем подлежащих оказанию услуг определить невозможно. Победителя конкурса должны объявить 28 марта.

Контракт на отлов бездомных и безнадзорных животных «Парки и скверы» безрезультатно пытаются расторговать с начала 2021 года. Первые попытки были предприняты в прошлом феврале. Но все объявленные аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

Прошлогодний контракт пытались заключить на два месяца и за этот срок отловить не более 208 бездомных животных. Тогда были определены и цены на оказание услуг. Так, стерилизация животного стоила 1,8 тысячи рублей; вакцинация — 441 рубль; отлов и транспортировка — 2,4 тысячи рублей; содержание и кормление животного за один день 478 рублей; оказание услуг эвтаназии — 877 рублей; утилизация — 389,5 рубля.

Столь краткосрочный контракт объяснялся тем, что отловом должна заняться государственная служба отлова, созданная в рамках одного из правительственных департаментов.

Кроме этого, губернатор города Михаил Развожаев в течение нескольких лет обещал зоозащитникам открыть в городе приют для бездомных собак, отвечающий всем современным требованиям. Но обещания не сдержал. Приюта в городе как не было, так и нет.

В последние полгода информация об агрессивном поведении и нападении безнадзорных собак на людей в Севастополе стала появляться все чаще. Зафиксированы случаи массового отстрела и отравления животных.

У соседей

В соседнем субъекте — Республике Крым еще в декабре 2021 года до всех муниципальных образований были доведены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по отлову и стерилизации животных без владельцев, а также на отлов и содержание в приютах агрессивных животных. За 29,3 млн рублей в 2022 году будет отловлено и стерилизовано 4548 животных, из них 415 кошек и 3945 собак, 188 агрессивных животных планируется разместить в приютах на пожизненное содержание.