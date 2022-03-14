Количество пострадавших в ДТП и погибших за год возросло

В Севастополе в 2021 году в автомобильных авариях погибло 33 человека, пострадало — 759.

В Севастополе в 2021 году в автомобильных авариях погибло 33 человека, пострадало — 759.

На автомобильных дорогах и улицах города в прошлом году зарегистрировано 598 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, что на 18,2% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Такую информацию УМВД России по Севастополю предоставило Крымстату.

В 2021 году в автомобильных авариях погибли 33 человека, что почти на 38% больше, чем в 2020 году.

Значительно выросло и число пострадавших в ДТП: в 2021 году в авариях получили травмы 759 горожан, что на 130 человек больше, чем в 2020 году. Рост составил 20%.