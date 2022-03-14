Из-за реконструкции Инкерманского путепровода перестроят схему движения транспорта

Реконнструкция путепровода в Инкертаме повлечет за собой изменение схемы движения общественного траснпорта.

Реконнструкция путепровода в Инкертаме повлечет за собой изменение схемы движения общественного траснпорта.

Об этом 14 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. По его словам, речь идет о приведении существующего путепровода в нормативное технически эксплуатационное состояние.

Стоимость работ по контракту составляет 482,3 млн руб, срок завершения — 1 декабря 2022 года.

— Основные технические характеристики путепровода: длина — 77 метров, расчетная скорость движения — 60 км в час, ширина проезжей части — 11,5 метров (две полосы движения), ширина тротуара — 1,5 метра, — сказал П.Иено.

По его словам, планируется с 30 марта до 1 декабря на участке «64-й километр» прекратить движения всех транспортных средств.

Глава дептранса также пояснил, что для проведения строительно-монтажных работ разработаны альтернативные схемы организации дорожного движения и ограждения зоны дорожных работ, а также маршруты объезда по трассе «Таврида». Все это в рабочем порядке согласовано с органами Госавтоинспекции и с Крымской железной дорогой.

Дополнительно совместно с представителями Крымской ж/д проработаны маршруты безопасности пешеходных переходов через железнодорожный путь, с учетом расстановки необходимых технических средств организации дорожного движения.

- Работы будут проводиться в технологические окна, что не повлияет на работу Крымской железной дороги, - заверил П.Иено.

Схемы маршрутов временно изменят

Департаментом принято решение о внесении временных изменений в схеме движения муниципальных маршрутов Севастополя, чтобы обеспечить транспортную доступность города Инкерман и район ГРЭС:

маршрут №21 (5-й километр Балаклавское шоссе — Инкерман, с заездом в поселок ГРЭС) будет ходить с 5-го километра Балаклавского шоссе по Лабораторному шоссе.

Маршрут №103 продлят до улицы Ангарской.

Маршрут №126 (Балаклава-Сахарная Головка - Инкерман) будет ходить по улицам Шевкопляс, Погорелова, Менжинского.

Путь следования маршрутов №106 будет сократят до улицы Ангарской.

Кроме того, на время проведения работ транспортная доступность Инкермана будет обеспечиваться действующими муниципальными маршрутами регулярного сообщения №92, 127, 137 и 145.

По согласования с департаментом образования и Госавтоинспекцией будут внесены изменения в маршруты движения школьных автобусов, выполняющих подвоз учащихся к средней общеобразовательной школе №28.Перечисленные ограничения вступят в силу с 1 апреля.

Также сообщается, что с мая компания «ВАД» должна запустить путепровод через ул.Нефтяников (за Президентской дорогой), что обеспечит к курортному сезону дополнительный маршрут для движения автотранспорта.