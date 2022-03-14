Арестован директор ГБУ «Дирекция капитального строительства»

Он заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Он заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю в рамках расследуемого уголовного дела директору ГБУ «Дирекция капитального строительства» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и служебном подлоге.

Следствием установлено, что между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и коммерческой фирмой был заключен госконтракт на поставку, сборку и расстановку мебели для детского сада по ул.Симонка. В декабре 2019 года должностное лицо, зная, что детский сад не введен в эксплуатацию и, соответственно, не готов к приему мебели, дал незаконное указание подчиненным внести в акт приема-передачи товара ложные сведения об исполнении фирмой условий госконтракта и оплатить невыполненные работы. Поступившие на расчетный счет деньги впоследствии были похищены директором фирмы, в результате чего бюджету города Севастополя причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей, что является особо крупным размером.

Противозаконные действия должностного лица были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Севастополю во взаимодействии с УФСБ.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело в отношении директора фирмы-поставщика, жителя Белгородской области, сейчс рассматривается в суде. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.