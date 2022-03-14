Аферисты-риелторы привлечены к уголовной ответственности

Преступная группа действовала под видом агентства по аренде недвижимости и обманом похитила у 123 человек полтора миллиона рублей.

Преступная группа действовала под видом агентства по аренде недвижимости и обманом похитила у 123 человек полтора миллиона рублей.

Ленинский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор в отношении пары С. и Г., которые в составе организованной группы совершили мошенничество в особо крупном размере.

Под видом оказания услуг в подборе коммерческого найма недвижимости они размещали в интернете объявления с фотографиями квартир, сдающихся в аренду. Клиентов приглашали в офис, описывали «сдаваемое» жилье и оформляли договор, в котором указывали недостоверные сведения относительно собственников жилья.

Таким образом организованная преступная группа с 2017 по 2018 год обманом похитила у 123 граждан более полутора миллионов рублей.

Подсудимые признаны виновными в совершении мошенничества в крупном размере. Обвиняемому С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Г. получила 4 года лишения свободы условно, сообщила прессзслужба Ленинского районного суда Севастополя. Приговор в законную силу еще не вступил.