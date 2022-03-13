В Севастополе должны построить 18 зарядных станции для электромобилей

На закупку, техническое присоединение и оснащение новых зарядных станций Правительство РФ выделило в 2022 году городу 49,7 миллионов рублей.

На закупку, техническое присоединение и оснащение новых зарядных станций Правительство РФ выделило в 2022 году городу 49,7 миллионов рублей.

Согласно распоряжению Председателя Правительства Михаила Мишустина, государство в течение трёх лет будет субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электротранспорта на федеральных трассах. В 2022 году на эти цели выделяется 1,37 млрд рублей.

Всего в этом году в стране планируется установить более 500 мощных станций для зарядки электротранспорта. Пресс-служба правительства России сообщает, сначала средства получат 12 пилотных регионов, включая полуостров Крым, Сахалин, Ленинградскую, Нижегородскую области, Татарстан, а также все территории, через которые проходит одна из наиболее загруженных автомагистралей страны – М-4 «Дон».

В Республике Крым должны установить 50 зарядных станций для автомобилей. На это выделяется 94 млн рублей.

Согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации, к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тысяч быстрых электрозарядных станций. Они должны заряжать аккумулятор до 80% за 20-30 минут.

На конец 2021 года в Севастополе работало две зарядные станции — в Балаклаве и на ул. Хрусталёва и было зарегистрировано 38 электромобилей.