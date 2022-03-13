В Казачьей бухте будет оборудован городской пляж

В микрорайоне сейчас возводят школу, детский сад, поликлинику и многофункциональный культурно-досуговый центр на берегу моря.

В микрорайоне сейчас возводят школу, детский сад, поликлинику и многофункциональный культурно-досуговый центр на берегу моря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 12 марта проверил стройки, которые ведутся в рамках госпрограммы в Казачьей бухте.

«Микрорайон быстро развивается, и есть потребность в детских садах и школах. Новые объекты значительно улучшат качество жизни. Здания школы и садика сейчас в высокой степени готовности. Задача – сдать объекты к 1 сентября. Строительная готовность поликлиники – середина лета.. […] Культурный комплекс, который станет точкой притяжения всего района, должен быть сдан в конце 2023 года», – рассказал М.Развожаев.

По словам губернатора, проект культурного центра предусматривает большую парковую зону, сохранение объекта культурного наследия — часть территории ближней хоры Херсонеса. Отдельно будет оборудован общедоступный пляж.

«Прошли общественные обсуждения, людям все понравилось, хотя в начале были разные мнения, конечно, но когда люди увидели сам проект, сомнений не осталось», — приводит пресс-служба правительства Севастополя слова М.Развожаева.