В федеральные города беженцев с Донбасса и Украины не направят

Правительство РФ утвердило распределение по регионам 95,9 тысяч человек, вынужденно покинувших Украину, ДНР и ЛНР.

Правительство РФ утвердило распределение по регионам 95,9 тысяч человек, вынужденно покинувших Украину, ДНР и ЛНР.

«Субъекты Российской Федерации обеспечивают прием граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории <…> и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке <…>», — говорится в документе, размещенном 12 марта на официальном портале правовой информации.

Общее число вынужденно покинувших свои дома жителей Украины и Донбасса, прибывших в Россию, составило 95 909 человек.

Принимать жителей Украины и Донбасса будут 83 региона России, за исключением городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Больше всего беженцев направят в Воронежскую область (7 тыс.), Краснодарский край (5 330) и в Республику Крым (4 788).

Если численность лиц, прибывших в экстренном массовом порядке в субъект РФ, превышает численность, установленную для этого региона, перераспределение эвакуированных будет осуществляться в другие субъекты РФ, для которых соответствующая численность не исчерпана.

Помогают и поддерживают

В Севастополе помощь беженцам, которые приехали в город самостоятельно, оказывают в волонтерском штабе на ул.Ленина, 39. Там людям помогают заполнить заявление на получение материальной помощи, консультируют по вопросам трудоустройства, оформления временной опеки.

Департамент образования максимально способствует устройству детей-беженцев в учебные заведения.

«14 детей пошли в детский сад, 39 человек в школы, три человека зачислены в колледжи», — сообщила заместитель директора департамента образования и науки Марина Романюк.

Беженцы могут получить медицинскую помощь. Обследование в едином пункте по адресу ул.Гагарина, 17в на 11 марта прошли 128 человек – 84 ребенка и 44 взрослых. Одной женщине провели челюстно-лицевую операцию.

«Штаб «Мы вместе Севастополь» продолжает собирать гуманитарную помощь и оказывать юридическую помощь беженцам. Тех, у кого сложная ситуация, таких сейчас 80 человек — мы начнем с понедельника размещать в нашем пансионате «Лазурь», — пообещал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Штаб «Мы вместе — Севастополь» находится по адресу ул.Ленина, 39, тел.: 8 (8692) 227-227, +7 (978) 625-45-63, +7 (978) 256-11-01