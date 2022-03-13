На базе аэропорта Симферополя создадут деловой региональный центр

Аэропорт «Симферополь» предполагается превратить в дополнительную экономическую точку роста для Крыма и деловой центр, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Аэропорт «Симферополь» предполагается превратить в дополнительную экономическую точку роста для Крыма и деловой центр, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

«В планах — превращение крымской авиагавани в аэропорт-сити — территорию с отелями, торговыми и бизнес-центрами, развлекательными, выставочными и спортивными объектами. Реализация плана позволит превратить территорию воздушной гавани в дополнительную экономическую точку роста для всего региона и деловой центр Крыма», — сказал собеседник агентства.

Подготовлен земельный участок под индустриальный парк, где планируется разместить логистический центр с авиационным грузовым терминалом и отделением перевозки почты, а также производственное здание с цехом бортового питания. «Общий земельный банк проекта насчитывает 20 гектаров подготовленной к строительству территории. К участку уже подведены инженерные коммуникации», — добавил собеседник агентства.

Рядом с пассажирским терминалом выделены площадки под строительство первой очереди полноформатного отеля на 150-200 номеров с возможностью реализации второй очереди на 100-150 номеров. Все объекты будут реализовываться в единой архитектурной концепции с пассажирским терминалом.

«С момента открытия в апреле 2018 года новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь обслужил более 21 млн пассажиров», — отметили в пресс-службе, добавив, что цифры пассажиропотока «в 2021 году существенно превысили все существовавшие ранее исторические максимумы <…>. В 2021 году маршрутная сеть аэропорта связала Крым более чем с 60 городами России. Это позволило значительно упростить путешествия по стране для крымчан и улучшить доступность полуострова для гостей из других регионов страны».

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. В 2021 году аэропорт