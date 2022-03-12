Птицы могли быть из биолабораторий

Массовая гибель перелетных птиц на Сиваше осенью прошлого года может быть связана с военно-биологическими разработками на Украине.

Массовая гибель перелетных птиц на Сиваше осенью прошлого года может быть связана с военно-биологическими разработками на Украине.

Председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов сообщил ТАСС, что массовая гибель около семи тысяч птиц осенью 2021 года на севере Крыма могла быть связана с военно-биологическими программами США и их союзников по блоку НАТО в лабораториях на Украине.

«Бесспорно, это могло быть связано [с биологическими программами на Украине]. Тем более что грипп птиц — это достаточно быстро мутирующий вирус, и такие разработки можно спрятать в мутацию. Этими вопросами должны заниматься соответствующие компетентные органы — как в качестве установления, так и в качестве комментариев», — сказал В.Иванов.

Переносчики опасных болезней

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что в ходе военной спецоперации на территории Украины была вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Агентства по сокращению угрозы при Министерстве обороны США.

Перелетных птиц могли использовать как средство заноса опасных болезней. Соответствующие исследования велись на Украине, сообщили в Минобороны России.

Целью проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы, было изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

Были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через Россию, обобщались также сведения о маршрутах миграции через страны Восточной Европы.

«Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации», — говорится в сообщении МО.

Биолабораторию планировали создать и в Крыму

США планировали создать биологическую лабораторию на территории полуострова Крым до его воссоединения с Россией. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм вице-премьер республиканского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. В ходе военной спецоперации на Украине получены прямые доказательства того, что здесь велась работа над созданием опасного биологического оружия в непосредственной близости от российских границ. <…> Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму», — написал он.

По словам Г.Мурадова, в бывшей советской противочумной станции в Симферополе были найдены документы, подтверждающие то, что американцы собирались открыть там биолабораторию. Также на территории станции специалисты Роспотребнадзора обнаружили 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей, которые подготовили к отправке за рубеж.