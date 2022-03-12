МРЭО переехало на Корабельную сторону

Предоставление государственных услуг по линии МРЭО с 15 марта будет производиться по новому адресу, сообщило УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Предоставление государственных услуг по линии МРЭО с 15 марта будет производиться по новому адресу, сообщило УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Новый адрес Межрайонного отдела экзаменационной работы, технического надзора и регистрации автомототранспортных средств — ул.Паршина, 29.

Все ранее поданные с использованием портала госуслуг заявления также будут рассмотрены согласно регламенту по новому адресу.

С 21 февраля на ул.Паршина размещено и управление по вопросам миграции УМВД, а также отделы по вопросам миграции ОМВД России всех районов города.