Запрет полетов продлили до 20 марта

Росавиация продлила закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта.

Полеты с 24 февраля временно ограничены в аэропорты: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Для сообщения с Крымом увеличено количество вагонов и добавлен поезд «Симферополь – Масква». Также с полуострова организованы перевозки по «единому билету» — мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы.

Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта «Симферополь» в разделе «пресс-центр».