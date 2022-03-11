Новости Севастополя

Запрет полетов продлили до 20 марта

Росавиация продлила закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта.

Росавиация продлила закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта.

Полеты с 24 февраля временно ограничены в аэропорты: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Для сообщения с Крымом увеличено количество вагонов и добавлен поезд «Симферополь – Масква». Также с полуострова организованы перевозки по «единому билету» — мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы.

Подробная информация об альтернативных маршрутах и телефоны «горячих линий» для пассажиров отмененных авиарейсов размещены на сайте аэропорта «Симферополь» в разделе «пресс-центр».

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