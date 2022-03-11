Волонтеры посадили деревья

Перед проведением акции специалисты проанализировали почву и выбрали саженцы, которые смогут в ней прижиться.

Перед проведением акции специалисты проанализировали почву и выбрали саженцы, которые смогут в ней прижиться.

Полтора десятка плодовых деревьев высадили волонтеры 10 марта в рамках грантового проекта «Эколог Севастополя».

«Посадить дерево — это очень непростая задача. Мы заранее оценили почву, подобрали место и определились с выбором саженцев. Сегодня мы высадили саженцы яблони, груши и черевишни. Надеемся, что они быстро укоренятся и дадут свои плоды. Мы планируем вместе с ребятами в дальнейшем заботиться о высаженных деревьях», — рассказал руководитель грантового проекта Данила Симонов.

«Эколог Севастополя» стал победителем регионального конкурса молодежных проектов 2021 года, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи и спорта.

«Нам очень важно, чтобы проекты наших ребят, получивших гранты, реализовывались на высоком уровне. Именно поэтому за каждым закреплен куратор из числа сотрудников управления по делам молодежи и спорта, а также из подведомственных учреждений, которые на протяжении всего периода помогают ребятам реализовывать их проекты», — отметила специалист по работе с молодежью городского центра социальных и спортивных программ Севастополя Татьяна Бережная.

Также при поддержке управления по делам молодежи и спорта в рамках реализации проекта пройдет фотоконкурс «Экология Севастополя». В нем может принять участие любой житель города в возрасте от 14 до 35 лет. Подать заявку можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», к ней необходимо прикрепить свою фотоработу. Кроме того, проект «Эколог Севастополя» предусматривает проведение экологического квиза и проектной мастерской. Основным мероприятием станет создание школы общественных инспекторов, в рамках которой молодые люди получат знания в области охраны окружающей среды. Это позволит им пройти аттестацию в Севприроднадзоре и получить статус и удостоверение общественных инспекторов. Ребята смогут проводить общественные инспекции, составлять акты и отправлять их в профильное ведомство.

В 2022 году прием заявок на конкурс социальных молодежных проектов проходит с 1 марта по 15 апреля. Чтобы стать его участником, нужно подать заявку через автоматизированную информационную систему «Молодежь России», а также принести документы в управление по делам молодежи и спорта Севастополя.