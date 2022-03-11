Владельцы квартир с автономным отоплением взывают к прокурору

Собственники жилья, пользующиеся автономным отоплением, подписали обращение на имя прокурора Севастополя. Люди просят оценить законность действий Севтеплоэнерго, взимающего с них ежемесячную плату за неоказанные услуги.

Собственники жилья, пользующиеся автономным отоплением, подписали обращение на имя прокурора Севастополя. Люди просят оценить законность действий Севтеплоэнерго, взимающего с них ежемесячную плату за неоказанные услуги.

Нескольких десятков севастопольцев собрались утром 11 марта в сквере у Петропавловского собора, как раз напротив городской прокуратуры. Возмущенные люди, несколько лет ведущие борьбу с тепловиками, подготовили обращение на имя прокурора Севастополя Максима Жука.

— В течение последних четырех лет 240 граждан Севастополя имеют проблемы по оплате услуг за теплоэнергию. В свое время мы согласно действующего законодательства установили у себя в квартирах автономные котлы и отказались от услуг Севтеплоэнерго. Наши лицевые счета были закрыты. Однако в 2019 году Севтеплоэнерго вновь начало взимать с нас плату за неоказанные услуги, — объяснили Евгения Зотова, которая как и многие другие пришла к зданию прокуратуры, чтобы защитить свои права.

По ее словам, граждане в очередной раз написали письмо на имя прокурора города с просьбой оценить законность действий ГУП «Севтеплоэнерго».

«Мы уже несколько раз были у губернатора Севастополя Михаила Развожаева… Да где мы только не были… Он обещал нам эти вопросы решить без финансового обременения людей. Но проблема не решена. У людей блокируют банковские карты, с них Севтеплоэнерго автоматически снимает деньги за услугу, которую мы не получаем», — добавила женщина.

Люди надеются, что обращение к прокурору Севастополя поможет им остановить многолетний произвол госкомпании.