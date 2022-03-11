В Севастополе появится новый оператор мобильной связи

Новый оператор мобильной связи начнет работу в в 2022 году, он запустит около 300 станций, сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

Новый оператор мобильной связи начнет работу в в 2022 году, он запустит около 300 станций, сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

Президент России Владимир Путин в декабре в ходе ежегодной пресс-конференции заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно, «чтобы не помешать этому процессу».

«На рынок мобильной связи в 2022 году с собственным амбициозным инвестиционным проектом выходит оператор ООО «Миранда-медиа», которым предусмотрен запуск порядка трехсот базовых станций», — сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

По ее данным, в 2022 году также планируется строительство и модернизация имеющейся инфраструктуры в городе Севастополе, в том числе строительство 22 антенно-мачтовых сооружений в сельской зоне, в городе — 30 опор двойного назначения, на которых любой из операторов мобильной связи сможет разместить свое оборудование. Подобная работа проводится на протяжении восьми лет — с воссоединения Крыма с Россией.

«Судить о состоянии сетей операторов мобильной связи до 2014 года, в том числе их изношенности, нам сложно, поскольку мы не обладаем такой информацией. Однако следует отметить, что в 2014 году, во время переходного периода, существовавшая на тот момент инфраструктура сотовой связи была частично утеряна. Сеть связи украинского оператора ПАО «МТС» (Украина) была перепродана и стала основой сети оператора ООО «К-телеком», которым в 2015 году проведена некоторая модернизация с заменой оборудования. Сети связи других украинских операторов мобильной связи стандартов GSM, UMTS («Киевстар», Life, «Тримоб») были брошены операторами (то есть, прекращено предоставление услуг и обслуживание с августа 2014 года), частично разграблены», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что при этом в 2014-2015 годах имевшиеся на тот момент в городе элементы инфраструктуры проинвентаризированы и приняты в казну города Севастополя, а затем переданы государственной организации «Севастополь Телеком» в оперативное управление. Позднее оборудование стало основой сети связи оператора «Севмобайл».

Ситуация в Севастополе

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок объем финансирования программы до 2025 года увеличен до 1,37 трлн рублей. По ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение увеличить финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, правительство согласовывает вопрос выделения дополнительных средств с 2025 по 2030 год.