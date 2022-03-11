В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник

Беспилотник, запущенный с территории Украины, упал 11 марта в районе города Красноперекопска недалеко от границы.

Беспилотник, запущенный с территории Украины, упал 11 марта в районе города Красноперекопска недалеко от границы.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки, — сказал он. — Первый из них упал в районе города Красноперекопска (Республика Крым), второй — в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км».

Собеседник агентства пояснил, беспилотник «Стриж» — это, «по сути, небольшой реактивный самолет, способный нести достаточно серьезную бомбовую нагрузку, до одной тонны». По его данным, оба аппарата выполняли «пристрелочные полеты» в сторону Крыма, однако один из них сбился с курса и долетел до столицы Хорватии.

«Части украинского БПЛА самолетного типа Ту-141 «Стриж» были обнаружены российскими пограничниками 11 марта в 10.35 в 17,6 км от государственной границы и в 8,5 км от Красноперекопска на берегу озера Красное — обломки крыла и фюзеляжа, регистратор полетных данных, тормозной парашют», — рассказал источник.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что упавший в ночь на 11 марта на окраине Загреба беспилотник был запущен с территории Украины. Он выразил удивление тем, что летательный аппарат старого образца провел больше часа в небе над странами членами НАТО и никто этого не заметил. По словам президента, ведется расследование инцидента.

О беспилотнике

Разведывательные аппараты Ту-141 «Стриж» производили с 1979 по 1989 год на Харьковском авиационном заводе. Они оснащались средствами фото- и инфракрасной разведки. Длина такого беспилотника составляет 14,5 метра, размах крыльев — 3,8 метра, он может преодолеть до тысячи километров на высоте до 6 тысяч м со скоростью до 1 тысячи км/ч.