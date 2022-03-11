В гаражном кооперативе «Юпитер» участки кадастрируют для последующего изъятия

Земельные участки в гаражном кооперативе «Юпитер» кадастрируют с помощью «гаражной амнистии», чтобы компенсировать владельцам их снос.

Земельные участки в гаражном кооперативе «Юпитер» кадастрируют с помощью «гаражной амнистии», чтобы компенсировать владельцам их снос.

Распоряжение о создании согласительной комиссии, которая займется согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 91:02:001006 и 91:02:001009 принято 10 марта на заседании правительства Севастополя.

По словам и.о.директора департамента имущественных и земельных отношений Максима Левашова, речь идет о гаражном кооперативе «Юпитер», расположенном на ул.Тараса Шевченко. Комплексные кадастровые работы будут произведены за счет внебюджетных средств.

— Это означает, что члены кооператива в соответствие с законодательством имеют право за свой счет произвести комплексные кадастровые работы, впоследствии они в рамках гаражной амнистии смогут оформить права на свои объекты и земельные участки, — пояснил М.Левашов

По его информации, в состав согласительной комиссии под его председательством включены представители ДИЗО, горхоза, управления государственной регистрации права и кадастра, департамента архитектуры, Гагаринского муниципалитета, а также лицо, уполномоченное решением общего собрания членов кооператива.

— Вопросы собственности не были урегулированы. Сейчас их урегулируют через кадастровую оценку, и при доработке проекта мы сможем эти средства предусмотреть для изъятия, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев, поручив дополнить состав согласительной комиссии еще и окружным депутатом.

Напомним, что в рамках государственной программы «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» предполагается строительство транспортной развязки на перекрестке Столетовского проспекта и ул.Тараса Шевченко. Проектом предполагаются спрямление ул.Тараса Шевченко и демонтаж части гаражей кооператива «Юпитер». На их месте будут оборудованы две парковки, на которых в общей сложности смогут разместиться 300 машин. В документации указано, что у «юпитерцев» снесут 318 гаражей, а всего в гаражном кооперативе их 1720.