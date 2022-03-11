В Евпатории мужчина угрожал взорвать гостиницу

Он захватил заложницу и требовал увидеть начальника полиции, но был задержан сотрудниками регионального УФСБ совместно с коллегами из МВД по Республике Крым.

Он захватил заложницу и требовал увидеть начальника полиции, но был задержан сотрудниками регионального УФСБ совместно с коллегами из МВД по Республике Крым.

Утром 11 марта на телефонный номер «112» поступил звонок от неизвестного, потребовавшего «увидеть начальника отдела полиции». В случае невыполнения требований мужчина грозился «все взорвать».

Было установлено, что звонивший находился в евпаторийской гостинице, расположенной в пятиэтажном доме на ул.Им.60-летия ВЛКСМ. Мужчина забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая в заложниках женщину, и угрожал взорвать здание.

На место происшествия прибыли все специальные службы. Жителей дома эвакуировали, выставили оцепление.

В ходе ведения переговоров мужчина потребовал предоставить ему машину и возможность беспрепятственно уехать вместе с заложницей. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан. Им оказался 24-летний житель Евпатории. По внешним признакам мужчина находился под сильным наркотическим опьянением. Удерживаемая в заложниках женщина — местная жительница, 1998 г.р., — не пострадала.

Взрывчатых веществ на территории здания не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.