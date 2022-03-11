Цены на сахар и другие продукты попробуют сдерживать

В торговых сетях Севастополя подорожал сахар и еще ряд продуктовых позиций.

В торговых сетях Севастополя подорожал сахар и еще ряд продуктовых позиций.

На это обратил внимание 10 марта на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев.

— Договаривались, что по таким повышениям будем предметно разбираться, есть ли там объективные причины для роста либо там возникают какие-то спекулятивные мероприятия, - сообщил М.Развожаев, поручив департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка дать оценку происходящему.

На это замгубернатора Алексей Парикин пообещал представить объективную картину происходящего, с учетом проведенных мероприятий с сетевыми организациями.

— Все понимают, что конъюнктура сейчас нестабильная, больших запасов товаров в Севастополе нет, зависим во многом от поставщиков, которые тоже диктуют разную ценовую политику, - отреагировал глава города, распорядившись выработать обоснованные решения по десяти главным продуктовым позициям и понять, каким образом можно сдерживать цены.

— Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка уже написал в Союз сахаропроизводителей России, чтобы напрямую заключать договоры для Севастополя по нашим сетям, — сообщил А.Парикин.

На это ему было дано задание проанализировать, по каким еще ключевым товарам, наиболее чувствительных для людей (мука, хлебобулочные изделия и т.д.) необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы напрямую выйти в другие регионы, в обход всех посреднических схем, и помочь севастопольским сетям и производителям заключить прямые договоры.

Народный контроль

«Севастопольская газета» 11 марта отправилась смотреть на цены в сетевой магазин «ПУД». Корреспондентам явно повезло: аккурат к нашему приходу в магазин завезли партию сахара по 60 рублей за килограмм. Отпускали с лимитом — не более пяти килограммов в руки. Гречки в магазине не оказалось вовсе, были только гречневые хлопья по 159 рублей за 400 г. Рисовую крупу фирмы «5 баллов» можно купить за 99 руб. за 1 кг, а двухкилограммовый пакет муки «Макфа» — за 114 рублей. Литр растительного масла «Слоббода» стоит 238 рублей, а масло Altero — 171 рубль.