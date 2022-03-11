Таможенники нашли на рынке нелегальные шубы и дубленки

Должностные лица Севастопольской таможни на одном из городских рынков обнаружили незаконно реализуемые меховые изделия — 73 шубы и 20 дубленок иностранного и отечественного производства.

Должностные лица Севастопольской таможни на одном из городских рынков обнаружили незаконно реализуемые меховые изделия — 73 шубы и 20 дубленок иностранного и отечественного производства.

На товарах отсутствовали обязательные к нанесению в соответствии с законодательством контрольные (идентификационные) знаки.

Продукция, не имеющая документального подтверждения ее безопасности, арестована Роспотребнадзором в рамках возбужденного дела об административном правонарушении, сообщила пресс-служба Севастопольской таможни.

Справка

Товары, имеющие лицевую сторону или подкладку из натурального меха, в том числе дубленки и шубы, подлежат обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ). В случае использования натурального меха только для отделки, при условии, что сама одежда выполнена из другого материала, продукция не маркируется. Отделкой считаются меховые воротники, манжеты, оторочки карманов и т.д.