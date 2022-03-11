С представителями управляющих компаний побеседовали о профилактике пожаров

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Севастополю провели рабочую встречу с представителями домоуправляющих организаций региона. В совещании также приняли участие представители Департамента общественной безопасности города. Стороны обсудили вопросы профилактики пожаров в жилом секторе.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Севастополю провели рабочую встречу с представителями домоуправляющих организаций региона. В совещании также приняли участие представители Департамента общественной безопасности города. Стороны обсудили вопросы профилактики пожаров в жилом секторе.

Специалисты довели до собравшихся требования пожарной безопасности, рекомендованные к соблюдению в многоквартирных жилых домах. В частности, отметили, что к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения могут привлекаться только организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение на такой вид деятельности.

Приглашенным рассказали, как работает одно из самых действенных бытовых средств обеспечения пожарной безопасности — дымовой датчик-извещатель, и продемонстрировали его возможности.

Было принято решение активизировать работу по повышению уровня культуры безопасности горожан. В частности, запланировано, что уже в ближайшее время представители домоуправляющих организаций проведут беседы с населением, раздадут памятки, а также разместят информационные материалы соответствующего содержания в общедоступных местах.