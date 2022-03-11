Налоговая служба пытается наладить обратную связь с бизнесом, попавшим под санкции

В Севастополе создан Региональный ситуационный центр налоговой службы, который позволит в оперативном порядке получать обращения и предложения от налогоплательщиков об изменении законодательства, связанного с рисками возникновения социально-экономических проблем в регионе из-за санкций и экономической ситуации в стране.

В Севастополе создан Региональный ситуационный центр налоговой службы, который позволит в оперативном порядке получать обращения и предложения от налогоплательщиков об изменении законодательства, связанного с рисками возникновения социально-экономических проблем в регионе из-за санкций и экономической ситуации в стране.

Вся поступившая информация будет проанализирована и направлена в Федеральный ситуационный центр ФНС России для оценки и выработки предложений по мерам поддержки бизнеса и граждан, сообщил руководитель УФНС России по Севастополю Алексей Могила.

Для оперативного обмена информацией с ситуационным центром управления работают телефоны «горячих» линий:

— по вопросам налогообложения — (8692) 77-01-93;

— по вопросам урегулирования задолженности и банкротства — 77-01-35;

— по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 77-01-91.

Направить свои предложения можно непосредственно на официальный адрес электронной почты УФНС России по Севастополю: r9200@tax.gov.ru.

В налоговой службе отметили, что с целью принятия решений, направленных на сохранение бизнеса, будут применяться все предусмотренные законодательством процедуры, в том числе механизмы предоставления отсрочки (рассрочки) по налогам и страховым взносам для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.