На крепости Чембало демонтируют строительные леса

Директор музея объяснила, что древняя башня выстоит и без аварийных лесов.

На протяжении недели на территории ансамбля крепости Чембало производится демонтаж аварийных строительных лесов. Планируется, что к концу марта работы на объектах культурного наследия в Балаклаве будут завершены.

«Частичное обрушение лесов было зафиксировано в конце января текущего года. Экспертная комиссия Херсонеса Таврического произвела незамедлительное обследование крепости Чембало. Повреждений и разрушений в каменной кладке объектов культурного наследия выявлено не было. Сам ансамбль крепостных сооружений не пострадал. Одновременно с демонтажем строительных лесов музей-заповедник работает над постановкой на государственный учет объектов культурного наследия в Балаклаве, сообщили в пресс-службе заповедника «Херсонес Таврический».

«Деревянные конструкции были установлены более десяти лет назад, за это время они пришли в негодность. Сильные штормовые ветра у моря, а также расположение объектов крепости на горе Кастрон ускорили их разрушение, создав угрозу для безопасности наших посетителей», — объяснила директор заповедника Елена Морозова, особо отметив, что леса не держат конструкцию крепости, «с этим справляется само основание памятника».

По ее словам, в 2014 году новой администрации музея документация по крепости Чембало была передана с рядом нарушений.

«Без актуализированных данных мы не можем привести крепость в экспозиционный вид и приступить к реставрационным работам на памятнике. Будущее крепости Чембало не осталось без внимания Министерства культуры Российской Федерации. Вчера мы встречали их эксперта, который приезжал оценить состояние достопримечательности. По результатам данной экспертизы в Министерстве будет решаться вопрос о выделении финансирования на выполнение первоочередных работ по консервации и реставрации самой крепости, а также приспособлению памятника к современному и безопасному использованию для работы с посетителями», — отметила Е.Морозова.

В ближайших планах у музея — усиление системы видеонаблюдения и обустройство ограждения по периметру крепости, а также создание входной группы для удобства работы с посетителями.

Справка

Чембало — один из немногих сохранившихся на юге России памятников западноевропейского фортификационного искусства XIV‒XV веков. Вместе с древним городом Херсонесом Таврическим и крепостью Каламита данный монумент является объектом культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью музея-заповедника. Достопримечательность расположена на территории современной Балаклавы – на вершине горы Кастрон.