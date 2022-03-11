Годовщину Русской весны отметят концертом

Правительство Севастополя подготовило план мероприятий, посвященных восьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией, который празднуется 18 марта.

Правительство Севастополя подготовило план мероприятий, посвященных восьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией, который празднуется 18 марта.

Начнутся мемориальные мероприятия в полдень на Сапун-горе: там высадят «Сад памяти» из 350 деревьев и кустарников.

В 13.30 на пл.Нахимова прибудет колонна автомотопробега из Симферополя. Туда вольются севастопольские байкеры и отправятся к горе Гасфорта, где намечена праздничная программа.

В 15.00 на Констанантиновской батарее откроется выставка «Крымский мост — мост будущего».

В 16.00 начнется концерт на пл.Нахимова. Участников концерта в пресс-службе правительства Севастополя пока не объявили.

Обратите внимание, что в этот день на пл.Нахимова будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта.

В Севастополе и в Республике Крым 18 марта — официальный праздник и выходной день. У соседей по полуострову он называется Днем воссоединения Крыма с Россией, а в Севастополе — Днем возвращения города в Россию.