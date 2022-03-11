Больница №5 начала принимать раненных на Украине детей

Городская детская больница Севастополя № 5 приняла первого пациента с Украины — девочка получила многочисленные осколочные ранения из-за разрыва мины.

«Это первый ребенок (с подобной травмой, принятый с территории Украины — прим. ТАСС). Больница готова при необходимости оказывать помощь детям с военно-полевой травмой», — сообщила журналистам главный внештатный анестезиолог-реаниматолог города, заведующая отделением горбольницы №5 Наталия Тищенко.

Врач пояснила, что в медучреждение поступила четырехлетняя девочка с множественными осколочными ранениями ног, большой кровопотерей и обезвоживанием. Первую неотложную хирургическую помощь ей оказали на месте в день ранения — в больнице города Пологи Запорожской области.

9 марта бортом военной санитарной авиации ребенка доставили в Севастополь. Больница №5 оказалась ближайшей детской больницей, оказывающей хирургическую помощь.

Осмотрев травмы, медики поняли, что для сохранения целой конечности и спасения частично ампутированной конечности потребуется не одна операция и долгосрочное лечение. После телемедицинской консультации с коллегами было решено отправить малышку в Москву, в детскую клиническую больницу им.Н.И.Пирогова.

«В настоящий момент девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. Она активна, она кушает, смотрит мультики, но она обезболивается сильнодействующими препаратами», — добавила Н.Тищенко.

10 марта ребенка бортом санавиации отправили в Москву.

Информированный источник пояснил ТАСС, что четырехлетняя девочка с родителями проживала в небольшом городке в Запорожской области. Ночью в их дом попал снаряд со стороны украинских войск, в результате были ранены мама и ребенок. Отец на своем автомобиле повез их в сторону позиций российских военных, где попросил о помощи.