Выплаты в честь Дня Победы получат почти восемь тысяч человек

Разовую денежную помощь в честь Дня Победы, предназначенную отдельным категориям жителей Севастополя, получат 7 725 человек.

О готовности начать выплачивать эти средства уже в апреле, на заседании правительства грода 10 марта сообщила и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

По ее словам, размер выплаты зависит от категории ветерана, а также лиц, которые имеют право на данную финансовую поддержку. Общий объем планируемых к выплате средств составляет 62,9 млн рублей.