Вымогатель требовал близости или семь тысяч рублей

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении молодого человека, который угрожал своей бывшей девушке опубликовать порочащую ее видеозапись.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении молодого человека, который угрожал своей бывшей девушке опубликовать порочащую ее видеозапись.

Молодой человек 2002 года рождения обвиняется в понуждении к действиям сексуального характера и вымогательстве. По версии следствия, в декабре 2021 года злоумышленник потребовал от пострадавшей вновь вступить с ним в интимные отношения, либо заплатить ему семь тысяч рублей. При этом он угрожал выложить в интернете и отправить по месту обучения 19-летней студентки видеозапись, которая порочит ее честь и достоинство.

Девушка отказалась выполнять требования вымогателя и обратилась в полицию.

Расследование проводил следственный отдел по Нахимовскому району ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд.