В Севастополе открыт филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России

Государственное предприятие, находящееся в ведении МВД России, оказывает иностранным гражданам полный комплекс основных и дополнительных услуг в сфере миграции.

Государственное предприятие, находящееся в ведении МВД России, оказывает иностранным гражданам полный комплекс основных и дополнительных услуг в сфере миграции.

Это услуги по оформлению полисов добровольного медицинского страхования; дактилоскопирование и фотографирование иностранных граждан; организация прохождения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ; услуги по переводу и нотариальному удостоверению документов; оплата госпошлины через электронные терминалы.

В непосредственном взаимодействии с подразделениями УВМ УМВД России по Севастополю сотрудники филиала ФГУП готовят комплект документов для получения иностранными гражданами необходимых государственных услуг.

Региональный филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России находится на ул.Паршина, 29, телефон: 8 (8692) 73-82-86, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.