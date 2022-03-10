В Крым из Ростова-на-Дону доставят 100 тонн гуманитарного груза для Украины

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России приступили к доставке 100 тонн груза гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Крым для дальнейшей передачи населению Украины, передает корреспондент ТАСС с военного аэродрома Центральный-Ростов.

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России приступили к доставке 100 тонн груза гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону в Крым для дальнейшей передачи населению Украины, передает корреспондент ТАСС с военного аэродрома Центральный-Ростов.

В состав груза вошли предметы первой необходимости, продовольствие, в том числе мука, сахар, масло, крупы, а также детские игрушки и предметы первой необходимости. Гуманитарная помощь была собрана в регионах РФ и доставлена в Ростовскую область.

«Пятью самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на аэродром в Республике Крым будет доставлен указанный груз, после чего автомобильным транспортом он будет перемещен на территорию Украины и доставлен жителям населенных пунктов. Это 100 тонн груза», — сказал журналистам представитель Южного военного округа (ЮВО) Марат Мурадасилов.

В пресс-службе ЮВО уточнили, что груз в Крым доставляется самолетами Ил-76. Помощь получат жители нескольких населенных пунктов в Запорожской области.

На крымском аэродроме Гвардейское груз перегрузят в автомобили, и колонна будет отправлена на Украину. По данным Минобороны, помощь будет направлена в Мелитополь, Бердянск и Энергодар — 40, 30 и 30 тонн соответственно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.