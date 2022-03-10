Упростили нормативы для оформления «трех соток»

В правительстве Севастополя 10 марта внесли изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования с целью дооформления земельных участков, полученных в украинский период.

В правительстве Севастополя 10 марта внесли изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования с целью дооформления земельных участков, полученных в украинский период.

Как доложил на заседании правительства директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, соответствующее постановление позволит севастопольцам завершить оформление земельных участков, оформление которых было начато до 21 марта 2014 года.

- В существующей редакции региональных нормативов, действующих при проектировании, установлен предельный минимальный и максимальный размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома: минимальный — 400 кв м, максимальный — до 1000 кв м.(в сельской местности — 1500 кв м), - сообщил М.Жукалов.

По его словам, федеральным конституционным законом физическим и юридическим лицам предоставлено право дооформить такие земельные участки.

Тем более, что в органы исполнительной и законодательной власти поступают соответствующие обращения граждан о невозможности завершения ими оформления прав на такие земельные участки.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал вопрос о так называемых «трех сотках» больным для севастопольцев, поскольку граждане не могли их оформить под ижс и зарегистрировать свои домовладения.

Принятие данного постановления поможет зарегистрировать большое количество собственности в Севастополе.

По словам главы города, принятое постановление теперь нужно довести до органов Севреестра и отдать в работу ДИЗО.