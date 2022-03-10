Севприроднадзор увидел свалку строительного мусора в балке Бермана

После публикаций в СМИ и в соцсетях в начале марта о том, что грунтом и строительными отходами со стройки Нового Херсонеса засыпают балку Бермана, департамент природных ресурсов и экологии Севастополя выехал туда на проверку.

После публикаций в СМИ и в соцсетях в начале марта о том, что грунтом и строительными отходами со стройки Нового Херсонеса засыпают балку Бермана, департамент природных ресурсов и экологии Севастополя выехал туда на проверку.

«В социальных сетях и средствах массовой информации появились сведения о размещении грунта и строительных отходов в районе балки Бермана. Сотрудники Севприроднадзора незамедлительно выехали на место и провели обследование указанной территории, подтвердив наличие факта складирования. В настоящее время уже проводятся контрольно-надзорные мероприятия», — говорится в сообщении экологического департамента.

Севприроднадзор поблагодарил «граждан за информацию и ответственное отношение к охране окружающей среды».

Свозят строительные отходы больше года

В середине ноября 2021 года старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко сообщила, что департамент городского хозяйства за полгода не выполнил требование об устранении несанкционированной свалки отходов щебня, грунтов, лома асфальтовых и асфальтобетонных покрытий общей площадью 985 кв.м в районе балки Бермана, вблизи садового товарищества «Корабел». Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на департамент обязанности ликвидировать свалку. Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В ноябрьском материале телеканала «Первый Севастопольский» говорилось, что строительный мусор в балке Бермана складируют на территории воинской части. Севприроднадзор не может наказать нарушителей: ими должно заниматься не местное, а федеральное ведомство (Росприроднадзор), потому что земля принадлежит Министерству обороны.

Как сообщил 9 марта телеканал НТС, в Общественную палату Севастополя обратились жители садовых товариществ в районе балки Бермана. По их словам, на эту территорию на протяжении года свозятся строительные отходы, в том числе кирпичи, бетон и другой мусор. За день может пройти около 10-15 груженных грузовиков. Такая деятельность уже изменила облик балки, сейчас севастопольцы опасаются возможного оползня.

Жители балки раньше говорили, что отходы к ним везут со строек Южного берега Крыма, теперь же они считают, что груженые самосвалы идут со стройки Нового Херсонеса, которую ведут военные структуры в районе ул.Ерошенко в Севастополе.