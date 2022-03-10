Семьи погибших военнослужащих получат дополнительно по миллиону рублей

Решение о выплате семьям погибших при проведении военной специальной операции военнослужащих дополнительно по одному миллиону рублей принято 10 марта на заседании правительства Севастополя.

Решение о выплате семьям погибших при проведении военной специальной операции военнослужащих дополнительно по одному миллиону рублей принято 10 марта на заседании правительства Севастополя.

— В ходе военной специальной операции наша армия тоже несет потери, Президент об этом уже говорил в своем выступлении. Приняты на федеральном уровне меры материальной поддержки семей военнослужащих. Севастополь тоже первые потери понес. Поэтому я принял решение, которое, уверен, коллеги поддержат, что мы тоже на региональном уровне выделим семьям наших военных дополнительные средства из Резервного фонда города в сумме 10 миллионов рублей, — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он заверил, что город выделит столько средств, скольно понадобится, подчеркнув при этом, что надеется, что понадобится немного. Он дал поручение провести выплаты в кратчайший срок.

Ранее в своем Телеграм-канале М.Развожаев сообщил, что четверо военнослужащих из Севастополя погибли при выполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине и посмертно награждены орденами Мужества. Это младший сержант гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 87 714 Алексей Севостьянов, рядовой, разведчик-сапер роты специального назначения разведывательного батальона войсковой части 67 606 Владимир Николенко, гвардии старший сержант, командир десантно-штурмового отделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Александр Пирожков, младший сержант, командир орудия гаубичного артиллерийского взвода войсковой части 87 714 Данил Романица.

Указ Президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении выплат семьям военнослужащих, росгвардейцев, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса или в Сирии. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Кремля.

В случае гибели военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Украины или Сирии, членам их семей положена выплата в размере 5 млн рублей. Если эти военные получат ранение, им будет выплачено 3 млн рублей.

Данные единовременные выплаты не повлияют на право получения иных выплат и предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, говорится в указе. Военнослужащим будут предоставлены и другие социальные гарантии.