Российских туристов ждут в Узбекистане

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подписал план мероприятий по созданию условий для роста турпотока между Россией и Узбекистаном.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подписал план мероприятий по созданию условий для роста турпотока между Россией и Узбекистаном.

Со стороны Республики документ подписан вице-премьером — министром туризма и культурного наследия Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым.

Как отметил Д.Чернышенко, план направлен на укрепление транспортно-логистических связей, увеличение взаимных туристических потоков, а также создание новых туристических маршрутов между Россией и Узбекистаном. В его реализации примут участие министерства и ведомства обеих стран, а также представители отрасли туризма и гостеприимства.

«Туризм в Узбекистане это, прежде всего, города с уникальной архитектурой и историей, гостеприимные жители, отменная кухня. России тоже есть что предложить иностранным туристам. Это регионы Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, а также Алтай, исторические города центральной части страны и многое другое, чем мы гордимся. Уверен, совместная работа по укреплению туристических связей позволит открыть новые направления и обеспечить условия для доступного и познавательного отдыха для граждан наших государств», — отметил Д.Чернышенко.

Совместный план включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут «Великий Шелковый путь», создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.

В рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан будет создана отдельная Российско-Узбекская Подкомиссия по сотрудничеству в области туризма, в рамках которой будем взаимодействовать по данному направлению.

По итогам 2020 года Узбекистан посетило 38 тысяч российских туристов, в Россию приехало 182 тысячи жителей Республики.